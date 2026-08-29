खेल दिवस: घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ तक, मऊ ने गढ़ी हॉकी की नई पहचान; 35 वर्षों का है ये सफर

कभी रेलवे स्टेडियम के साधारण घास के मैदान से हॉकी की शुरुआत करने वाला मऊ आज अत्याधुनिक एस्ट्रोटर्फ मैदान तक पहुंच चुका है। बीते 35 वर्षों में जिले में हॉकी ने न केवल अपना मैदान बदला, बल्कि खिलाड़ियों की पहचान भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई। मऊ की मिट्टी से निकले पांच खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर देश और जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि घास से लेकर एस्ट्रोटर्फ तक का सफर तय करने वाले इन खिलाड़ियों के लिए हॉकी खेल रोजगार की राह भी खोलती रही है।

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