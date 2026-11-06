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Varanasi News: एकादशी पर भगवान जगन्नाथ का हुआ विशेष पूजन

Fri, 06 Nov 2026 02:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:08 AM IST
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Special worship of Lord Jagannath took place on Ekadashi
असि स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी पर बृहस्पतिवार को विशेष पूजन और आरती का आयोजन हुआ। ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी की ओर से हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर के प्रधान पुजारी राधेश्याम पांडे ने विधि-विधान से पूजन कराया। पूजन के बाद भगवान को पीले पेड़े का भोग लगाया गया। विधिवत मंत्रोच्चार के बीच भव्य आरती हुई। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसमें रामसुजान मिश्र और देवकीनंदन शर्मा ने भगवान जगन्नाथ की महिमा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के सचिव शैलेश त्रिपाठी, आनंद भगत दादा, संजय शर्मा, सुधीर चौबे और दिलीप कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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