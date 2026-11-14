नेहरू जयंती पर विशेष: काशी विद्यापीठ से था नेहरू का नाता, नरेंद्र देव से थी गहरी मित्रता; पढ़ें- खास

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ज्ञान की नगरी काशी से पंडित जवाहर लाल नेहरू का मजबूत संबंध रहा। काशी विद्यापीठ की प्रबंध समिति में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय के साथ पंडित जवाहर लाल नेहरू भी सदस्य रहे। नेहरू कई वर्षों तक विद्यापीठ की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी रहे। शिव प्रसाद गुप्त के निमंत्रण और पंडित नेहरू के सुझाव पर ही आचार्य नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए आए और पहले आचार्य बने। विज्ञापन



पं. नेहरू ने उन्हें न केवल काशी के युवाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युवाओं की अगली खेप तैयार करने का जिम्मा भी दिया। बाद में आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। विज्ञापन

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वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर भी थी गहरी साझेदारी

काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष आनंद शंकर चौधरी ने बताया कि दोनों के बीच वैचारिक और बौद्धिक संबंध भी मजबूत थे। आचार्य नरेंद्र देव के आग्रह पर 8 अक्टूबर 1933 को नेहरू ने मुकुंदीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री की भूमिका लिखी थी। इसमें उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव को अपना मित्र और सहयोगी बताया था। इसके अलावा नेहरू की पुस्तक भारत की खोज के लेखन में भी आचार्य नरेंद्र देव ने बौद्ध दर्शन से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण सहयोग दिया था।

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