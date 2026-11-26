

जेब से मिले पहचान पत्र

आशंका जताई जा रही है कि अनूप ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे और पैर फिसलने से नीचे गिर गए। उनके कपड़ों की जेब से सेना का पहचान पत्र, आधार कार्ड और अवकाश का मेमो मिला। इसके आधार पर जीआरपी ने परिजनों से संपर्क कर हादसे की सूचना दी।



देर शाम सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी पत्नी आराधना, ममेरे भाई आनंद यादव और अन्य परिजन पहुंचे। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक बृजेश यादव ने बताया कि परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है।



30 नवंबर को होनी थी चचेरी बहन की शादी

ममेरे भाई आनंद यादव ने बताया कि अनूप के पिता महेश यादव यूपीपीसीएल से सेवानिवृत्त हैं। मां उर्मिला देवी का पहले ही निधन हो चुका है। अनूप तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके दो भाई मृत्युंजय और संजय हैं। परिवार में पत्नी आराधना और दो बेटे मानस (नौ वर्ष) व वायुन (दो वर्ष) हैं।



अनूप 30 नवंबर को होने वाली चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आ रहे थे। उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया।