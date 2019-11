यूपी: भोले बाबा की नगरी में हवा हुई जहरीली, प्रदूषण से बचाने के लिए शिवलिंग को पहनाया मास्क

हवा में घुलते जहर से इंसान ही नहीं, भगवान भी परेशानी में हैं। काशी में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। खुली हवा में सांस लेना खतरनाक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देवी-देवताओं की प्रतिमा को मास्क पहना दिया गया है, ताकि उन्हें प्रदूषण के खतरे से बचाया जा सके।दीपावली के बाद दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। बनारस के लोग प्रदूषित हवा से बचने के लिए इन दिनों मास्क पहने नजर आ रहे हैं। बनारस में मिसिर पोखरा स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग को मास्क पहना दिया है।

The 'Shivling' at the Tarkeshwar Mahadev Temple in Varanasi is covered with a mask. Devotees say,"the air is polluted in the city & to save 'Bhole Baba' from this poisonous air we have put on the mask. We believe if he is safe, we will remain safe." pic.twitter.com/gNPcj0ETZO