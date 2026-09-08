Varanasi News: काशी में तीखी धूप, पारा 32 डिग्री के पार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:09 AM IST
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वाराणसी। काशी में मानसून की सक्रियता कम होने से तीखी धूप और उमस बढ़ती जा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री नीचे 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटे से बही। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से चार से पांच दिनों के लिए बारिश कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, लेकिन बादल छाने की संभावना अगले तीन दिन तक जताई गई है। ब्यूरो
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