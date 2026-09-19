Varanasi News: श्रमिकों की मेधावी बेटियों को स्कूटी, 76 को साइकिल और महिलाओं को सिलाई मशीन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी दिखी। स्कूटी की चाबी मिलने पर छात्राएं भी उत्साहित नजर आईं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का माध्यम है। अभियान के दौरान पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ समाज के अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कार्यक्रम में संजय सिंह, कमलेश मौर्य, प्रकाश राजभर आदि मौजूद रहे।

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सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के दादूपुर स्थित कैंप कार्यालय में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिकों की आठ मेधावी छात्राओं को स्कूटी, 76 श्रमिकों को साइकिल, 76 महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन और 376 श्रमिकों को टूल किट वितरित किया।