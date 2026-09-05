रोडवेज चालक की मौत: विवाद में युवक को पकड़ने के लिए ताल में कूदा, 45 मिनट बाद मिली लाश; पहुंची पुलिस

औराई कोतवाली क्षेत्र के गिर्दबड़गांव के ताल में शनिवार को डूबने से रोडवेज चालक अजय सरोज (35) पुत्र हीरा सरोज की मौत हो गई। बताया गया कि मछली मार रहे एक युवक से विवाद के बाद अजय उसे पकड़ने के लिए ताल में कूद गया। युवक तो किसी तरह ताल से बाहर निकल गया, लेकिन अधिक पानी होने के कारण अजय डूब गया। करीब 45 मिनट की तलाश के बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। परिजन और दोस्त उसे सीएचसी औराई ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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गिर्दबड़गांव निवासी अजय सरोज रोडवेज बस चालक था। शनिवार को वह तीन दोस्तों के साथ टेंपो का पंचर बनवाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान दोस्त शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां सभी ने शराब पी। इसके बाद डोमैला मार्ग स्थित नहर के पास पहुंचे। वहां एक युवक ताल में मछली मार रहा था। किसी बात को लेकर अजय और युवक के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मछली मार रहा युवक वहां से भागने लगा।