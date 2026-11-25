सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत वाराणसी जोन में पिछले तीन दिनों में 3502 वाहनों का चालान किया गया और 32 लाख 52 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। 10662 वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। 30 नवंबर तक संचालित अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, अवैध सायरन, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म के खिलाफ कार्रवाई हुई।

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21 नवंबर को 422 वाहनों का चालान और 3 लाख 31 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। 22 नवंबर को दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने वालों 1192 वाहनों का चालान कर 5 लाख 17 हजार 500 रुपये वसूले गए। इसमें 6372 व्यक्तियों को जागरूक किया गया। विज्ञापन



एडीजी जोन नवीन अरोरा ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के 385 वाहनों का चालान कर 6 लाख 27 हजार रुपये शमन शुल्क लिया गया। 23 नवंबर को अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने पर 66 चालान किए गए। इनसे 73000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 907 लोगों का चालान कर 10 लाख 50 हजार 400 रुपये लिए गए। 21 नवंबर को 422 वाहनों का चालान और 3 लाख 31 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। 22 नवंबर को दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने वालों 1192 वाहनों का चालान कर 5 लाख 17 हजार 500 रुपये वसूले गए। इसमें 6372 व्यक्तियों को जागरूक किया गया।एडीजी जोन नवीन अरोरा ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के 385 वाहनों का चालान कर 6 लाख 27 हजार रुपये शमन शुल्क लिया गया। 23 नवंबर को अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने पर 66 चालान किए गए। इनसे 73000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 907 लोगों का चालान कर 10 लाख 50 हजार 400 रुपये लिए गए।

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