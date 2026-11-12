Varanasi News: भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बने रिंकू भारती

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भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की महानगर जिला कार्यसमिति की घोषणा कर दी गई है। काशी क्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी महानगर की घोषित कार्यसमिति में 47 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। रिंकू भारती को मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक सोनकर, राजीव बंसफोर, मनोज कुमार, सुनील सोनकर, सुरेश प्रसाद, आवेश कुमार, सुनील सोनकर और आशीष कुमार समेत नौ को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक कनौजिया, मुरारी गौतम और साहिल सोनकर को महामंत्री बनाया गया है। बादल सोनकर, सचिन वाल्मीकि, मिथिलेश पासवान, आलोक कुमार, प्रिया भारती, नवीन वाल्मीकि, कृष्ण सोनकर और जय धुरिया को मंत्री पद मिला है। संतोष सोनकर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कार्यसमिति की घोषणा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने की।