रामनगर की रामलीला: अयोध्या के आनंद पर छाई कैकेयी की हठ, प्रभु राम को मिला 14 वर्ष का वनवास; सभी मायूस

लीला प्रसंग के अनुसार, महाराज दशरथ ने दर्पण में श्वेत बाल देखकर कुलगुरु वशिष्ठ की सम्मति से श्रीराम को युवराज पद सौंपने का निर्णय लिया। अयोध्या में राजतिलक की तैयारियां देख देवराज इंद्र सशंकित हो उठे कि राजपद मिलने से श्रीराम का अवतारी उद्देश्य अधूरा न रह जाए। उन्होंने माता सरस्वती से हस्तक्षेप की प्रार्थना की। देव प्रेरणा से सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दी। मंथरा ने कुटिल युक्तियों से कैकेयी को भड़काकर राजा दशरथ के दो वचनों की याद दिलाई और भरत के लिए राजपाठ तथा राम के लिए चौदह वर्ष के वनवास की मांग का षड्यंत्र रचा।



कुचक्र में फंसकर रानी कैकेयी कोपभवन चली गईं। उन्हें मनाने पहुंचे महाराज दशरथ ने जब कैकेयी की कठोर मांग सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी न बनो की गुहार लगाते हुए राजा दशरथ विलाप करने लगे और अचेत होकर गिर पड़े। सेवक की सूचना पर पहुंचे महामंत्री सुमंत भी यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठे। कैकेयी के आदेश पर जब श्रीराम कोपभवन पहुंचे और उन्हें वचनों की जानकारी मिली तो उन्होंने रघुकुल की मर्यादा और पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष वन गमन स्वीकार कर लिया।



मूर्छित दशरथ ने श्रीराम को केवल अश्रुपूरित नेत्रों से गले लगाया, किंतु उनके मुख से शब्द न फूटे। वन गमन की आज्ञा लेने जब श्रीराम माता कौशल्या के पास पहुंचे तो उन्होंने पुत्र को हृदय से लगाकर चिरंजीवी होने का आशीष दिया। उसी समय सीता जी ने भी सास के चरण स्पर्श किए, जिस पर माता कौशल्या ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। आरती के उपरांत कोपभवन की लीला को विश्राम दिया गया।