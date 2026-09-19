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Varanasi News: स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत निकली रैली

Sat, 19 Sep 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:09 AM IST
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Rally organized under the 'Swachhata Hi Seva' fortnight
वाराणसी। मंडल में ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ अभियान के तहत स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम के तहत शुक्रवार को विभिन्न स्टेशनों और यूनिटों पर स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी) अनुभव पाठक ने इसका नेतृत्व किया। रैली में रेल कर्मचारियों ने स्वच्छता संबंधी संदेशों और नारों के माध्यम से यात्रियों तथा आमजन को जागरूक किया। यात्रियों को कचरे के उचित पृथक्करण की जानकारी दी गई। उन्हें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग रंग के कूड़ेदान का सही उपयोग करने को कहा गया। यात्रियों से स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय में कूड़ा न फेंकने की अपील की गई। उधर, बरेका परिसर में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत बरेका इंटर कॉलेज में अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य अशोक कुमार माहेश्वरी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चला। इसमें में कक्षा 11 के लगभग 100 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक श्रमदान किया। अभियान के तहत ही बरेका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट का शैक्षिक भ्रमण भी किया।
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