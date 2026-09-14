Varanasi News: चित्रगुप्त सभा काशी के अध्यक्ष बने राजीव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:53 AM IST
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वाराणसी। चित्रगुप्त सभा काशी का वार्षिक निर्वाचन रविवार को इंदू निवास में संपन्न हुआ। इसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठित की गई। राजीव श्रीवास्तव को अध्यक्ष तथा अवधेश कुमार श्रीवास्तव को महामंत्री चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर केबीएल श्रीवास्तव व डॉ. शेखर श्रीवास्तव, सहायक मंत्री पद पर प्रदीप कुमार वर्मा व प्रीती श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पद पर अभिजय श्रीवास्तव, संपर्क मंत्री पद पर पल्लव श्रीवास्तव और आय-व्यय निरीक्षक पद पर भरत प्रसाद का चयन हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने चित्रांश समाज की एकता, सामाजिक सहभागिता और संगठन को अधिक सशक्त व सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। संवाद
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