फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Protocol protect Ganges from microplastic pollution hotspots identified collaboration among 8 institutions

यूपी: गंगा को माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने का प्रोटोकॉल, हॉटस्पॉट की होगी पहचान; 8 संस्थानों का सहयोग

Sat, 03 Oct 2026 06:07 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 03 Oct 2026 06:07 AM IST
सार

गंगा को पांच मिमी तक के माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। बीएचयू, आईआईटी रुड़की समेत आठ संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। भारत सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया। इसके तहत प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी, हॉटस्पॉट और माइक्रोप्लास्टिक के बहाव के रास्तों की पहचान की जाएगी।

विज्ञापन
Protocol protect Ganges from microplastic pollution hotspots identified collaboration among 8 institutions
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सुझाव दिए जाएंगे। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंगा में बह रहे पांच मिलीमीटर तक के आकार वाले माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर निगरानी और रोकथाम के लिए पहला प्रोटोकॉल जारी किया गया है। बीएचयू सहित आठ संस्थानों की ओर से तैयार इस प्रोटोकॉल के तहत वैज्ञानिकों की टीम गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी, हॉट-स्पॉट की पहचान और प्लास्टिक के बहाव के रास्तों का पता लगाएगी। इसके आधार पर प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के संभावित उपायों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सुझाव दिए जाएंगे।

विज्ञापन


प्रोटोकॉल के तहत प्लास्टिक प्रदूषण प्रबंधन से जुड़े डीपीआर, परियोजनाओं और शोध प्रस्तावों की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही पॉलिसी फ्रेमवर्क, नई तकनीकों और समुदाय आधारित प्रयासों के लिए संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ समन्वय किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नौवें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीके के उद्घाटन सत्र में इस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया।
विज्ञापन


बीएचयू के रसायन शास्त्र विभाग के डॉ. कृपा राम ने काशी में किए गए शोध के आधार पर इस इस प्रोटोकॉल का तैयार करने में योगदान दिया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों की ओर से विकसित पहला नदी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल तैयार किया है। माइको प्लास्टिक गंगा की मछलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय दूध और खाने-पीने की चीजों में भी हर जगह मौजूद है। फूड चेन के जरिए ये इंसानी शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल गड़बड़ियां हो रहीं हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सूक्ष्म जीवों को मिलेगा पुनर्जीवन
इस प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद गंगा और उसके इकोसिस्टम के साथ ही मछलियों सहित सूक्ष्म जीवों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मछलियों में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा बहुत कम हो। साथ ही इससे गंगा के किनारे रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा।

Protocol protect Ganges from microplastic pollution hotspots identified collaboration among 8 institutions
बीएचयू समेत आठ संस्थानों का सहयोग। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

इन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने बनाया प्रोटोकॉल
इस टीम के अन्य सदस्यों में कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रो. गुलाम जीलानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा की डॉ. महुआ साहा, आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रो. अभयानंद सिंह मौर्य, आईसीएआर-सीआइएफआरआई के डॉ. प्रदीप डे, सीपेट की डॉ. स्मिता मोहंती, सीपीसीबी से जी. त्रिमूर्ति, टीईआरआई के अरुण कंसल और एमएमसीजी की रूबी राजू के नाम शामिल हैं। धीरज जोशी कन्वेनर हैं और एनएमसीजी की डॉ. सहजप्रीत कौर गरेवाल सचिव हैं। एनएमसीजी के डायरेक्टर राजीव कुमार मित्तल और डिप्टी डायरेक्टर नलिन कुमार श्रीवास्तव ने प्रोटोकॉल तैयार करने के दौरान गाइडेंस और देखरेख की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed