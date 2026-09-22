Varanasi News: दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रगति खराब, सुधार न होने पर रुकेगा प्रधानाचार्यों का वेतन

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दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की खराब प्रगति पर नाराजगी जताई। डीआईओएस को प्रधानाचार्यों से समन्वय बनाकर इसे ठीक करानेे को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन भी विद्यालयों की प्रगति में सुधार न मिले, उनके प्रधानाचार्य का वेेतन रोक दें। समीक्षा के दौरान डीएम सीएम डैशबोर्ड की खराब प्रगति वाले विभाग व कार्यों से संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदर्शन सुधारने को कहा। आईजीआरएस के लिए उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारी इसकी लगातार निगरानी करें। नई सड़कों का निर्माण-चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य में प्रगति लाने को कहा। जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन (ग्रामीण), फ़ैमिली आईडी, पोषण अभियान, पर ड्राॅप मोर क्रॉप, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की स्थिति, सीएमआईएस आदि में भी सुधार करने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा के साथ-साथ भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति की आंकड़ेवार समीक्षा की। बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह उपस्थित रहे।

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डीएम सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए कहा कि अपेक्षित रैंकिंग हासिल करने के लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।