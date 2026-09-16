सीसीटीवी फुटेज से हो सीवर में बोरियां मिलने की जांच : अजय राय

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अजय राय ने कहा कि 2025-26 में जलनिकासी और सफाई के लिए करीब 115 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। पूछा कि यह धनराशि किन कार्यों पर खर्च हुई। उन्होंने मांग की, कि इन मशीनों की खरीद के साथ उनके संचालन, उपयोग, रखरखाव और भुगतान का भी तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराया जाए। यह भी देखा जाए कि मशीनों का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में और कितनी बार हुआ। अजय राय ने बीएचयू की व्यवस्थाओं और छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा चिकित्सा सेवाओं से जुड़े मुद्दों को भी उठाया।

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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीवर लाइनों में बालू और सीमेंट की बोरियां मिलने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि जनसमस्याओं से ध्यान हटाने की जगह सीवर और जलनिकासी की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। वह मंगलवार को लहुराबीर स्थित आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। मौके और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखी जाए। जांच की जाए। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि बोरियां कौन लेकर आया और सीवर में डालकर चला गया। यदि किसी ने जानबूझकर सीवर लाइन में अवरोध पैदा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बहाने शहर की सीवर, जलनिकासी और जलभराव की मूल समस्याओं से ध्यान नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर इस प्रकरण को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया और कहा कि निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नगर निगम में भाजपा का नेतृत्व है। इसके बावजूद बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या सामने आती है।