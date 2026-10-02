वाराणसी: शादी तुड़वाने के लिए मंगेतर को भेजीं निजी तस्वीरें, प्रेमी के खिलाफ युवती का भाई पहुंचा थाने; तहरीर

युवती के तैयार नहीं होने पर आरोपी ने उसके मंगेतर का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद कथित तौर पर वह युवती के मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने लगा। आरोप है कि आरोपी ने युवती की निजी तस्वीरें भी उसके मंगेतर को भेजनी शुरू कर दीं। लगातार संदेश और तस्वीरें भेजे जाने से मंगेतर और युवती के परिजनों को मामले की जानकारी हुई।



परिजनों के अनुसार, इस घटनाक्रम के बाद युवती की शादी टूटने की स्थिति बन गई। मामले को लेकर युवती शुक्रवार को अपने भाई के साथ मिर्जामुराद थाने पहुंची। उसने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।



थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में मैसेज और तस्वीरें भेजे जाने के आरोपों की भी जांच कर रही है। साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।