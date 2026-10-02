वाराणसी: शादी तुड़वाने के लिए मंगेतर को भेजीं निजी तस्वीरें, प्रेमी के खिलाफ युवती का भाई पहुंचा थाने; तहरीर
शादी तय होने से नाराज युवक पर युवती के मंगेतर को अश्लील मैसेज और निजी तस्वीरें भेजने का आरोप लगा है। इससे युवती की शादी टूटने की नौबत आ गई। युवती ने शुक्रवार को भाई के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
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मिर्जामुराद क्षेत्र के एक गांव में शादी तय होने से नाराज युवक पर युवती के मंगेतर को अश्लील मैसेज और निजी तस्वीरें भेजकर शादी में बाधा डालने का आरोप लगा है। मामले में युवती की शुक्रवार को थाने पहुंचकर शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
तहरीर के अनुसार, युवती का पड़ोसी गांव के एक युवक से करीब तीन वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने रिश्ते का विरोध किया और उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। आरोप है कि शादी तय होने के बाद युवक युवती पर रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाने लगा।
युवती के तैयार नहीं होने पर आरोपी ने उसके मंगेतर का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद कथित तौर पर वह युवती के मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने लगा। आरोप है कि आरोपी ने युवती की निजी तस्वीरें भी उसके मंगेतर को भेजनी शुरू कर दीं। लगातार संदेश और तस्वीरें भेजे जाने से मंगेतर और युवती के परिजनों को मामले की जानकारी हुई।
परिजनों के अनुसार, इस घटनाक्रम के बाद युवती की शादी टूटने की स्थिति बन गई। मामले को लेकर युवती शुक्रवार को अपने भाई के साथ मिर्जामुराद थाने पहुंची। उसने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में मैसेज और तस्वीरें भेजे जाने के आरोपों की भी जांच कर रही है। साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।