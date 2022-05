{"_id":"62930a59ae491a194663baf1","slug":"president-of-india-ram-nath-kovind-varanasi-visit-in-june-health-department-including-police-administration-on-alert","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ramnath Kovind Visit Varanasi: राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 29 May 2022 11:23 AM IST