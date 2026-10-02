वाराणसी में एयर शो की तैयारी: नमो घाट पर बन रहे दो नए रास्ते, पीएम मोदी के साथ होंगे 5600 अतिथि

नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्तूबर में प्रस्तावित एयर शो की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 5600 विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना के बीच नमो घाट पर आवागमन की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बृहस्पतिवार को एयर फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नमो घाट का निरीक्षण किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार नमो घाट फेज-3 में बने हेलिपैड तक सीधे पहुंचने के लिए दो नए पक्के रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें एक रास्ता वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट कैंपस से हेलिपैड की ओर से बनाया जा रहा है। जबकि दूसरा रास्ता फेज-3 के शुरुआत में शाही नाले के पास से हेलिपैड तक पहुंचेगा।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हेलिपैड का भी जायजा लिया और उसकी मजबूती परखी। नमो घाट पर बनाए जा रहे दोनों रास्ते करीब 40 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े होंगे। इन रास्तों के लिए सीमेंटेड सीढ़ियां ढाली जा रही हैं। रास्ते में करीब 9 इंच की ऊंची सीढ़ियां होंगी। बीच में दो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और करीब 35 से 40 सीढ़ियां तैयार की जाएंगी।निर्माण पूरा होने के बाद इस रास्ते से सीधे हेलिपैड की ओर पहुंचा जा सकेगा। दूसरा पक्का रास्ता नमो घाट के फेज-3 की शुरुआत में स्थित शाही नाले के पास बनाया जाएगा। दोनों रास्तों का निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि हेलिपैड और घाट के बीच आवाजाही सुगम हो और एयर शो के दौरान विशिष्ट अतिथियों के आवागमन को आम दर्शकों की भीड़ से अलग रखा जा सके।