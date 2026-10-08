पीईटी: 13 केंद्रो पर होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, 33 हजार 984 अभ्यर्थी होंगे शामिल; तैयारी में शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए हैं। 25, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को दो-दो पालियों में परीक्षा होगी। इसमें प्रति पाली 5664 अभ्यर्थी समेत कुल 33 हजार 984 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

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उत्तर प्रदेश में कई भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्य है। यूपीएसएसएससी की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को कराई जाएगी। परीक्षा को अब 15 दिन शेष है। इससे पूर्व ही शिक्षा विभाग की तरफ से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पीईटी के लिए भी राजकीय, वित्तपोषित और सीबीएसई के विद्यालयों को ही केंद्र बनाया गया है।पारदर्शी एवं सकुशल परीक्षा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने पर्यवेक्षक, मजिस्ट्रेट की तैनाती में जुट गया है। केंद्रो पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने का भी निर्देश दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि एक पाली में 5664 अभ्यर्थी समेत छह पालियों में कुल 33 हजार 984 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 13 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की निगरानी के लिए केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक, सेक्टर मजिस्ट्रेट संग कक्ष निरीक्षकों की जल्द ही तैनाती की जाएगी।