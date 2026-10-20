Varanasi News: लिच्छवी एक्सप्रेस में बिगड़ी गर्भवती महिला की तबीयत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:46 AM IST
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सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला की तबीयत सोमवार को बिगड़ गई। वह बेल्थरा रोड से अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। इसकी जानकारी ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने मऊ स्टेशन पर दी। मऊ स्टेशन पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक राम प्रभाव यादव ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कराई। महिला को जिला महिला अस्पताल मऊ पहुंचाया गया जहां महिला का उपचार किया गया।
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