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Varanasi News: लिच्छवी एक्सप्रेस में बिगड़ी गर्भवती महिला की तबीयत

Tue, 20 Oct 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:46 AM IST
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Pregnant woman's health deteriorates on Lichchhavi Express
सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला की तबीयत सोमवार को बिगड़ गई। वह बेल्थरा रोड से अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। इसकी जानकारी ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने मऊ स्टेशन पर दी। मऊ स्टेशन पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक राम प्रभाव यादव ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कराई। महिला को जिला महिला अस्पताल मऊ पहुंचाया गया जहां महिला का उपचार किया गया।
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