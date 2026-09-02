Varanasi News: फैमिली कोर्ट में उतरा करंट, सभी मुकदमों में लगी जनरल डेट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:37 AM IST
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वाराणसी। दीवानी न्यायालय परिसर के परिवार न्यायालय में मंगलवार को बिजली का करंट उतरने से हड़कंप मच गया। सुनवाई के लिए आए सभी मुकदमों में जनरल डेट लगा दी गई। पुरानी इमारत और जर्जर विद्युत तारों के कारण कहीं से करंट आ गया। बारिश के बीच दीवारों में भी करंट उतरने की शिकायत सामने आई। इससे न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और वादकारियों में अफरातफरी की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलने पर बिजली कर्मियों और नाजिर ने पहुंचकर विद्युत फॉल्ट की जांच शुरू की। खराबी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री आशीष कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत समस्या को जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो
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