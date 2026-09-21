राजनीति: बसपा के पुराने ब्राह्मण समीकरण पर अरुण पाठक ने उठाए सवाल, कहा- मायावती से बनाएं दूरी; होगा अपमान

पाठक ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद बसपा में ब्राह्मण नेताओं के साथ अलग व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में आर्थिक मांगें की जाती थीं और मांग पूरी नहीं करने वालों को अपमानित अथवा निष्कासित किया जाता था। हालांकि ये आरोप अरुण पाठक के व्यक्तिगत दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उन्होंने नहीं दी।



उन्होंने बताया कि करीब पांच साल तक बसपा में रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2014 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पाठक का आरोप है कि पार्टी से जुड़े रहने के दौरान उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा और बाद में निष्कासित कर दिया गया।



अरुण पाठक ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ब्राह्मण समाज से मायावती के बयानों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने आशंका जताई कि सत्ता में आने पर सवर्ण समाज से जुड़े लोगों को एससी/एसटी एक्ट के मामलों का सामना करना पड़ सकता है और जमीनों को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा में अपने अनुभव के आधार पर वह ब्राह्मण समाज को अपना राजनीतिक निर्णय सोच-समझकर लेने की सलाह दे रहे हैं।