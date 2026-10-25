काशी में पीएम मोदी: आज नमोघाट की जल, थल और नभ से होगी निगहबानी, राज्यपाल और दोनों डिप्टी सीएम भी आएंगे; अलर्ट

अरविंद मिल का उद्घाटन करेंगे पीएम, 300 महिलाओं से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। काशी में उनका दौरा औद्योगिक विकास, महिला रोजगार और भारतीय वायुसेना के शौर्य से जुड़े दो प्रमुख कार्यक्रमों का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री मिर्जामुराद के खोचवां में अरविंद लिमिटेड की नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करेंगे फिर नमो घाट पहुंचेंगे। इसमें करीब 1000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।



प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेलिकॉप्टर से मिर्जामुराद के खोचवां जाएंगे। यहां अरविंद लिमिटेड की नई इकाई का उद्घाटन करेंगे। करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से सात एकड़ क्षेत्र में स्थापित इकाई में कपड़े तैयार किए जाएंगे। अंडरगारमेंट्स, टी-शर्ट, शॉर्ट्स और लोअर जैसे उत्पादों के उत्पादन के साथ निर्यात की भी योजना है। प्रधानमंत्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी करीब 300 महिला कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे।