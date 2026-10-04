10 हजार अजन्मी बेटियों का पिंडदान: काशी में तर्पण, पंचबलि और ब्राह्मण भोज; कन्या भ्रूण हत्या न करने की अपील

जौ के आटे, जौ-तिल, शहद, देसी घी, शक्कर, दूध और गंगाजल से करीब 10 हजार पिंड तैयार किए गए। प्रत्येक पिंड को अजन्मी बेटी के प्रतीक के रूप में स्थापित कर चंदन, फूल-माला, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित किया गया। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख कर तर्पण किया गया। अनुष्ठान के अंत में क्षमा प्रार्थना के बाद पिंडों का गंगा में विधि-विधान से विसर्जन किया गया।



डॉ. संतोष ओझा ने कहा कि सनातन परंपरा में बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसके बावजूद आधुनिक तकनीक के दौर में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति समाज के सामने गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का प्रयास है। उन्होंने लोगों से बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देने की अपील की।