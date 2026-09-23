सोनभद्र में बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में पीछे से घुसी पिकअप, वाहन के उड़े परखच्चे; चालक समेत दो लोगों की मौत

वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर सुकृत क्षेत्र के चहलवा में बुधवार भोर करीब तीन बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पिकअप चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई।

विज्ञापन