लंबी कतारों से अब निजात: क्यूआर कोड स्कैन करते ही बनेगी ओपीडी पर्ची, 100 शैय्या अस्पताल में आभा डिजिटल सेवा

अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को अब घंटों कतार में खड़े रहने से राहत मिलेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत अस्पताल में आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) डिजिटल सेवा शुरू की गई है। इसके तहत अस्पताल परिसर में जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं।

विज्ञापन





मरीज या तीमारदार स्मार्टफोन से कोड स्कैन कर जरूरी विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद मोबाइल पर टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। काउंटर पर टोकन नंबर बताकर ओपीडी पर्ची प्राप्त की जा सकेगी।