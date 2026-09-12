Varanasi News: बीएचयू में हुई एक दिन की व्यक्तित्व विकास कार्यशाला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:20 AM IST
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वाराणसी। बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान में एक दिन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में कृषि शोध छात्र, स्नातकोत्तर व स्नातक के लगभग 180 छात्र- छात्राओं ने हिस्सेदारी की। कृषि विज्ञान संस्थान के संकाय प्रमुख और निदेशक वरिष्ठ प्रो. एसके सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। प्रसार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो. कल्याण घड़ेई ने वर्तमान व्यावसायिक परिवेश में कृषि स्नातकों के लिए सॉफ्ट स्किल्स, अनुकूलनशीलता और प्रभावी संचार को बताया। औपचारिक सत्र में छात्र सलाहकार प्रो. एमके सिंह (द्वितीय) ने अपना वक्तव्य दिया। कृषि विज्ञान संस्थान के संकाय प्रमुख प्रो. एसके सिंह ने कहा कि कृषि के तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का संयोजन ही प्रोफेशनल नेतृत्व के लिए जरूरी है। ब्यूरो
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