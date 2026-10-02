यूपी: जनरल कोच में सहमे मिले नौ नाबालिग, तीन युवकों की ओर इशारा कर बताया; यही लोग हमें काम कराने ले जा रहे थे

कामाख्या-गांधीधाम एक्सप्रेस से नौ नाबालिगों को बाल श्रम के लिए ले जाने के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद अब जांच का फोकस इस बात पर है कि बच्चों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें तीनों की भूमिका कितने समय से थी।



पुलिस तीनों से यह जानने की कोशिश कर रही है कि वे कब से बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बच्चों के परिवारों से संपर्क कौन करता था, परिवारों को अग्रिम रकम देने की व्यवस्था किसकी थी और बच्चों को काम पर भेजने के लिए उन्हें कौन तैयार करता था।



पूछताछ का एक अहम हिस्सा अब तक दूसरे बच्चों को भेजे जाने से जुड़ा है। पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कितने नाबालिगों को दूसरे राज्यों में भेजा है। उन्हें किन शहरों या इलाकों में पहुंचाया गया और वहां बच्चों से किस तरह का काम कराया जाता था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पकड़े गए युवकों को बच्चों ने मुंशी के रूप में पहचानने की बात कही है। ऐसे में पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों के ऊपर कौन लोग हैं और बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद उनकी जिम्मेदारी किसकी होती थी।