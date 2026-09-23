फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   New uniform at Central Hindu Girls' School: blue jacket, trousers, and a checkered kurta instead of white.

Varanasi News: सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में नई यूनिफॉर्म, सफेद नहीं अब नीली जैकेट, ट्राउजर और चेक वाला कुर्ता

Wed, 23 Sep 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
New uniform at Central Hindu Girls' School: blue jacket, trousers, and a checkered kurta instead of white.
सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल की यूनिफॉर्म में हुआ बदलाव नई यूनिफॉर्म को मिली स्वीकृति ! बीएचयू - फोटो : Videograb
बीएचयू की ओर से संचालित सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में नई यूनिफॉर्म लागू की गई है। अब सफेद के बजाय नीली जैकेट, ट्राउजर और चेक वाला कुर्ता तय किया गया है। जिन्होंने नया प्रवेश लिया उनके लिए 30 सितंबर और जो पहले से पढ़ाई कर रहीं उनके लिए अप्रैल 2028 तक नई यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई है। वहीं, खेलकूद के लिए विद्यालय के चार हॉस्टलों में अलग-अलग रंगों की यूनिफॉर्म को भी स्वीकृति दी गई है।स्कूल की ओर से बताया गया है कि लंबे समय से छात्राओं की मांग को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया है। इसके मद्देनजर छात्राओं द्वारा इसमें बदलाव का अनुरोध किया गया था। स्कूल बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रो. नंदिता घोषाल ने कहा कि यूनिफॉर्म में बदलाव के निर्णय को कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के मार्गदर्शन से अमल में लाया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या प्रो मधु कुशवाहा के कहा कि यूनिफार्म डिजाइन समिति ने नई यूनिफार्म बालिका विद्यार्थियों के सरोकारों को ध्यान में रख कर तैयार की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed