नीता अंबानी मामला: बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव को रिलायंस ने बताया गलत, जानें पूरा मामला

उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने के प्रस्ताव के मामले में बुधवार को नया मोड़ आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने इस मामले को फर्जी बताया है। प्रवक्ता कहा कहना है कि नीता अंबानी ने बीएचयू की ओर से विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

Reports that Nita Ambani (in pic) will be a visiting lecturer at Banaras Hindu University (BHU) are fake. She hasn't received an invitation from BHU: Reliance Industries Limited spokesperson to ANI pic.twitter.com/dd8MUpER8T