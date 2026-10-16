फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Neeraj Pandey appointed as District President of Kisan Congress in Varanasi

वाराणसी: नीरज पांडेय बने किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया मनोनयन पत्र

Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला, वाराणसी
अमर उजाला, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

कांग्रेस नेता और निवर्तमान जिला सचिव नीरज पांडेय को किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सेवापुरी क्षेत्र के ढढोरपुर निवासी नीरज पांडेय पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं और किसानों के मुद्दों को लेकर कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं।

विज्ञापन
Neeraj Pandey appointed as District President of Kisan Congress in Varanasi
नीरज पांडेय बने किसान वाराणसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस नेता और निवर्तमान जिला सचिव नीरज पांडेय को किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मनोनयन पत्र जारी किया गया है। नीरज पांडेय के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र के किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।

विज्ञापन


नीरज पांडेय सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के ढढोरपुर, राजातालाब के निवासी हैं। वह अपने गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर सक्रिय नीरज पांडेय खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुदान बढ़ाने और कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए हैं। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह जिले के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनके हित में काम करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed