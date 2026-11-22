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विश्वविद्यालय में छह दिवसीय सीएमई में कुलपति ने प्रतिभागियों से कहा कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि को अपने-अपने संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में शामिल करना चाहिए। कुलसचिव राजन श्रीवास्तव ने आयोजकों से जन साधारण तक पहुंचने और उन तक आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचाने की बात कही। साथ ही समाज में आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। चिकित्सा संकाय प्रमुख प्रो. संजय गुप्ता ने संस्थान के विभिन्न विषयों के बीच महत्वपूर्ण अंतर-विषयक सहयोग की बात कही। कार्यक्रम में कुलपति ने विभाग की नई मंजिल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान आयुर्वेद संकाय प्रमुख प्रो.के नरसिम्हा मूर्ति, प्रो.सीबी झा के साथ ही विभागाध्यक्ष प्रो.नम्रता जोशी, डॉ. रोहित शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

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आईएमएस बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग की ओर से सतत चिकित्सा शिक्षा(सीएमई) में वक्ताओं ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आयुर्वेद में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस दिशा में आगे आकर काम करना होगा।