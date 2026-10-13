नवरात्र: 9 विद्यालयों की 10 हजार छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर, मार्शल आर्ट्स के टिप्स मिले; मां को नमन

आज महिला सशक्तीकरण थीम पर होगी पेंटिंग प्रतियोगिता

अमर उजाला की ओर से नवरात्र में महिलाओं से संबंधित विशेष आयोजन के क्रम में मंगलवार को नवरात्र के तीसरे दिन पांच स्थानों पर पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। सुबह 10 बजे से आयोजित प्रतियोगिता की थीम महिला सशक्तीकरण होगी। इस प्रतियोगिता में चयनित पेंटिंग को पुरस्कृत किया जाएगा। अमर उजाला की ओर से हर साल नवरात्र में नौ दिन अलग-अलग तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। पिछले साल भी शारदीय नवरात्र में विशेष कार्यक्रम हुए थे।



अपराजिता अभियान छात्राओं का आत्मबल बढ़ाता है। अमर उजाला और मानव एकेडमी की यह पहल सराहनीय है। - जितन पटेल, प्रबंधक, आदर्श बालिका इंटर कॉलेज



लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि ऐसे धरातलीय प्रयासों से होता है। - नागेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य, कर्दमेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, चितईपुर



अपराजिता कार्यक्रम ने बेटियों को आत्मबल से भर दिया है। बच्चियों की हौसलाफजाई के लिए अमर उजाला और मानव एकेडमी को धन्यवाद। - राघवेंद्र प्रताप सिंह, बीरापट्टी इंटर कॉलेज, बीरापट्टी