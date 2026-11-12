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Varanasi News: राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ने 65वें मिनट में गोल कर कुमाऊं हीरोज को दिलाई जीत

Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
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National-level player Anchal scored a goal in the 65th minute to secure a win for Kumaon Heroes.
बरेका इंटर कॉलेज मैदान पर शुरू हुई तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता
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संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में बरेका इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला मैच फुटबॉल नर्सरी और कुमाऊं हीरोज के बीच खेला गया। कुमाऊं हीरोज ने फुटबॉल नर्सरी की टीम को 2-1 गोल से हरा दिया। कोच भैरव दत्त ने बताया कि प्रतियोगिता तीन दिन तक चलेगी। उद्घाटन मैच का पहला हाफ गोल रहित बराबरी पर छूटा। दूसरे हाफ का पहला गोल 55वें मिनट में कुमाऊं हीरोज की मिड फिल्डर खुशी के पास सानिया तन्वी ने गोल किया और टीम को एक गोल की बढ़त दिला दी। पलटवार कर फुटबॉल नर्सरी की ओर से 62वें मिनट में जूही के पास पर खुशी ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद मैच समाप्त होने से तीन मिनट पहले आंचल पटेल ने गोल कर कुमाऊं हीरोज को 3-1 से जीत दिला दी। निर्णायक की भूमिका पार्वती यादव ने निभाई। उद्घाटन पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी वंदना सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। शुक्रवार को शाम तीन बजे से बालक वर्ग के मुकाबले होंगे।
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