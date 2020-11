पीएम मोदी ने किया वादा, तो खेल मंत्रालय ने भी दी हरी झंडी, बनारस में बनेगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। खेलो इंडिया योजना के तहत यह यूपी का पहला केंद्र होगा। पीएम के वायदे को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद बनारस के खिलाड़ियों में उत्साह है।मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में प्रशांति सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि खेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि बनारस में उच्च गुणवत्ता का स्पोर्ट्स सेंटर विकसित किया जाए।

PM @narendramodi Ji interacted with popular Indian Basketball 🏀 player @prashanti14 and extended his best wishes to all the athletes!