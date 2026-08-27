वाराणसी में हत्या: चोरी के शक में मजदूर को पेड़ से बांधकर लाठी से पीटा, भट्ठा मालिक समेत दो आरोपी अरेस्ट; FIR

पत्नी सीता वनवासी ने पुलिस को बताया कि एक साल से वह चौबेपुर के कादी कला स्थित स्टार मार्का ईंट भट्ठा पर काम करती थी। जून माह में भट्ठा बंद हुआ तो पति रामजनक के साथ मायके बड़कीबारी में रहने लगी। 20 अगस्त की शाम स्टार मार्का ईंट भट्ठा पर गए थे। इस दौरान भट्ठा मालिक अजय सिंह, उनके दोस्त विशाल सिंह समेत अज्ञात लोगों ने पति की चोरी के शक में पिटाई की।



पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पिटाई से घायल पति को लेकर सभी घर गोसाईपुर आ रहे थे कि रास्ते में ही पति की मौत हो गई। मृत अवस्था में ईंट भट्ठा मालिक समेत अन्य ने पति के शव को खेत में फेंक दिया। चेहरे पर भी बुरी तरह मारा गया था, जिससे शुरुआत में पहचान तक नहीं हो सकी थी। 21 अगस्त को हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।



डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि ईंट भट्ठा मालिक चौबेपुर के शिवदशा निवासी अजय सिंह और चौबेपुर के गरथौली निवासी विशाल सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें रामजनक की पेड़ में रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। वायरल वीडियो में चिन्हित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।