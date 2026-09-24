काशी में मोरारी बापू: मानस मर्मज्ञ बोले- तुलसी ने एक रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस ने कई तुलसी की

मैं जब भी काशी आता हूं, उनकी कथा जरूर सुनता था और उस दिव्य चेतना को प्रणाम करता था।उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी ने यशोदा भाव से मानस का मंथन कर श्रीरामकथा का नवनीत निकालकर श्रोता रूपी कृष्ण को प्रदान किया। जैसे मां गंगा का प्रवाहमान जल हमेशा नया होता है, वैसे ही उनके श्रीमुख से निकलने वाली श्रीरामकथा प्रतिपल नवीन संवेदनाओं से प्रदान करती थी। मैं भाग्यशाली हूं कि उनकी कथा सुनी है।



संकटमोचन मंदिर के महंत प्रो. विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि काशी में जल्दी किसी का सम्मान नहीं होता है। आप किसी से कहें मैं फलां तोप हूं तो उत्तर में यही सुनने को मिलेगा कि तोप होंगे अपने घर के, हमसे क्या मतलब। सब यही मानते हैं कि हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो भूत-प्रेत निकट नहीं आएंगे, लेकिन इस काशी में एक प्रेत ने ही गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन करा दिए।