{"_id":"628db228011a1a07006632b9","slug":"monitoring-of-government-hospitals-of-varanasi-will-be-done-through-third-eye-cctv-of-up-state-headquarters","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: राज्य मुख्यालय की तीसरी आंख से होगी वाराणसी के अस्पतालों की निगरानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 25 May 2022 10:05 AM IST