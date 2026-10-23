एमएलसी चुनाव: शिक्षकों के बरसे वोट, स्नातकों में नहीं दिखा जोश; 69.87 और 41.11 प्रतिशत मतदान
यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वाराणसी में केंद्रों की अनंतिम सूची आज जारी हो सकती है। सूची जारी होने के बाद 28 अक्तूबर से केंद्रों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिले में करीब 90 हजार परीक्षार्थियों के लिए लगभग 120 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
विस्तार
विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शुक्रवार कराया गया। वाराणसी सहित पूर्वांचल के आठ जिलों में शिक्षक सीट के लिए 69.87 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। स्नातक सीट के लिए 41.11 प्रतिशत वोटिंग हुई है।
शिक्षक सीट पर मतदान का प्रतिशत स्नातक से 28.76 प्रतिशत ज्यादा रहा है। अंतिम मतदान सूचना के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,88,553 मतदाताओं में से 1,18,611 ने वोट डाले हैं। इसी तरह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 34,900 मतदाताओं में से 24,384 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
सुबह से शाम तक दोनों सीटों पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होती रही। दोनों सीटों के मतदान प्रतिशत में अंतर मतदाताओं की संख्या के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक सीट की तुलना में मतदाताओं की संख्या आठ गुने से अधिक है। इसके बावजूद शिक्षक सीट पर मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा। स्नातक सीट पर कुल मतदाताओं में 1,93,901 पुरुष और 94,652 महिलाएं थीं। शिक्षक सीट पर 25,885 पुरुष और 9,015 महिला मतदाता पंजीकृत थे।
समय के साथ ऐसे बढ़ा वोटिंग का ग्राफ
|समय
|स्नातक शिक्षक (एमएलसी चुनाव के मतदान प्रतिशत में हैं)
|सुबह 10 बजे
|5.51
|11.20
|दोपहर 12 बजे
|15.08
|34.71
|दोपहर 2 बजे
|28.59
|57.97
|शाम 4 बजे
|41.11
|69.87
गोरखपुर-अयोध्या खंड शिक्षक चुनाव में मऊ व आजमगढ़ में 74 प्रतिशत वोटिंग
मऊ में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए 10 बूथों पर 74.06 फीसदी मतदान हुआ। मतपेटियों को रात में ही गोरखपुर रवाना कर दिया गया। इसी तरह आजमगढ़ में 23 मतदान केंद्रों पर पंजीकृत कुल 8592 शिक्षकों के सापेक्ष शाम चार बजे तक 6387 यानी 74.33 प्रतिशत वोट पड़े। 4682 पुरुष और 1705 महिला मतदाताओं ने वोटिंग की है।
भदोही में 34,900 मतदाताओं में से 24,384 ने किया मताधिकार का प्रयोग
वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में आठ जिलों में कुल 69.87 प्रतिशत मतदान हुआ है। अंतिम मतदान सूचना के अनुसार, भदोही 77.34 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रहा। वाराणसी में सबसे कम 66.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जहां 34,900 मतदाताओं में से 24,384 ने ही मताधिकार का प्रयोग किया है।
|जिला
|कुल मतदात
|पड़े वोट
|मतदान प्रतिशत
|भदोही
|1,461
|1,130
|77.34%
|सोनभद्र
|1,738
|1,312
|75.49%
|जौनपुर
|6,785
|4,884
|71.98%
|मिर्जापुर
|2,905
|2,083
|71.70%
|चंदौली
|3,016
|2,162
|71.68%
|गाजीपुर
|6,196
|4,306
|69.50%
|बलिया
|4,911
|3,244
|66.06%
|वाराणसी
|7,888
|5,263
|66.72%
|कुल
|34,900
|24,384
|69.87%
सोनभद्र में 50.23 प्रतिशत तो काशी में 35.03 प्रतिशत मतदान
वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में आठ जिलों में 41.11 प्रतिशत मतदान हुआ। अंतिम मतदान सूचना के अनुसार, सोनभद्र 50.23 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। वाराणसी में सबसे कम 35.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुल 2,88,553 मतदाताओं में से 1,18,611 ने वोट डाले हैं। स्नातक सीट के लिए 2,88,553 मतदाताओं में से 1,93,901 पुरुष और 94,652 महिलाएं थीं। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही।
जिला कुल मतदाता पड़े वोट मतदान प्रतिशत
|सोनभद्र
|16,806
|8,442
|50.23%
|चंदौली
|27,130
|11,798
|43.49%
|गाजीपुर
|50,284
|21,926
|43.60%
|मिर्जापुर
|25,701
|11,033
|42.93%
|जौनपुर
|60,400
|25,185
|41.70%
|बलिया
|28,859
|11,738
|40.67%
|भदोही
|12,417
|5,032
|40.53%
|वाराणसी
|66,956
|23,457
|35.03%
|कुल
|2,88,553
|1,18,611
|41.11%