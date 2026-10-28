वाराणसी की खबरें: यूपीआई से खाते से उड़ाए 3.08 लाख रुपये, हादसों में दो लोगों की गई जान; 12 लाख रुपये उड़ाए

कैंट में मारपीट और धमकी के दो मामले दर्ज

कैंट थाना क्षेत्र में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। गिलट बाजार निवासी अमन राजभर का आरोप है कि 20 अक्तूबर की सुबह करीब पांच बजे वरुणा पुल के पास शिवम यादव, चेतन और अनीस ने उन्हें और उनके भाई अंकित को रोक लिया। इसके बाद मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उनका एक मोबाइल फोन तोड़ दिया। वहीं, अंबेडकर नगर निवासी आदित्य कुमार सिंह के मुताबिक, 26 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे दूध मंडी तिराहे के पास बाइक सवार चार-पांच अज्ञात लोगों ने उनकी कार रोक ली। इसके बाद मारपीट की। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।



15 वर्षीय किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज

कैंट थाना क्षेत्र के निवासी 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बेटी 25 अक्तूबर की सुबह करीब 8:30 बजे घर से निकली थी। वह अपने साथ मोबाइल भी ले गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद पिता ने कैंट थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।



मकान का ताला तोड़कर घुसे चोर, बिजली के बोर्ड तोड़े

कैंट थाना क्षेत्र के पत्रकारपुरम कॉलोनी, छुप्पेपुर में सोमवार रात अज्ञात लोगों ने शिव कृपा मिश्रा के मकान का ताला तोड़कर अंदर तोड़फोड़ की। आरोप है कि मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घुसे लोगों ने बिजली की एमसीबी और कई बोर्ड क्षतिग्रस्त कर दिए। घटना में मकान मालिक को आर्थिक नुकसान हुआ है। शिव कृपा मिश्रा ने 27 अक्टूबर को कैंट पुलिस से शिकायत की। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उनकी पहचान करने और गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है ।