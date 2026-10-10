Varanasi News: त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा एमएलसी चुनाव और मतगणना

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संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। मतदान के दौरान मतपेटियों और मतपत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बैलेट पेपर की सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मतदान सामग्री के सुरक्षित परिवहन और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।अस्थायी पुलिस थाने बनेंगे, समन्वय जरूरीपुलिस आयुक्त ने एयर शो के मद्देनजर घाटों पर प्रवेश-निकास मार्गों, ड्रॉपिंग जोन और वीवीआईपी प्रवेश की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सुगम आवागमन के लिए प्रभावी यातायात योजना लागू करने को कहा। वीवीआईपी आगमन के लिए हेलिपैड, पार्किंग क्षेत्र और प्रवेश की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा घेरा और रूट व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आकस्मिक परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी तैयार रखने को कहा । निरंतर संवाद और समन्वय बनाकर काम करने को कहा। कहा कि निरीक्षण में जो कमियां हैं उन्हें दूर कराएं। भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्थाओं के साथ ही गंगा नदी के दोनों तटों और महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त बल और संसाधन रखने को कहा गया। संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए।कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगीदुर्गापूजा समेत आगामी पर्वों के दौरान कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित परंपराओं, तय मार्गों और प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप ही कराए जाएंगे। दुर्गापूजा पंडालों, रामलीला मंचन और रावण दहन स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, प्रवेश-निकास की व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए। भीड़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करने को कहा गया। रामलीला, मेले और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। आयोजकों को सड़क या सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए ताकि यातायात प्रभावित न हो। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा, डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल, डीसीपी वरुणा राजेश कुमार पांडेय और डीसीपी गोमती जोन नीतू आदि मौजूद रहीं।