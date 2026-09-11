खिलाड़ी कैसे जीतेंगे पदक: 104 खिलाड़ियों के लिए चार दिन तक सिर्फ 40 हजार का भत्ता, इसी में आना-जाना और खाना

सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत अलग है। शिक्षा विभाग की ओर से अगले सप्ताह मुरादाबाद मंडल में होनी वाली प्रादेशिक हॉकी प्रतियोगिता के लिए 40 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है। 104 खिलाड़ियों के लिए 16 से 19 सितंबर तक इसी राशि में भोजन और आने-जाने की व्यवस्था करनी होगी। एक खिलाड़ी के हिस्से में 385 रुपये आते हैं।

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