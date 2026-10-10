वाराणसी: स्वर्ण कला केंद्र में भीषण आग, ताले काटकर अंदर पहुंचे दमकलकर्मी; तीन घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा

स्वर्ण कला केंद्र के भूतल पर कुछ शटर बंद थे। इनके ताले लगे होने के कारण दमकलकर्मियों को अंदर पहुंचने में परेशानी हुई। इसके बाद चेतगंज अग्निशमन केंद्र से मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल (एमडीआरवी) मंगवाया गया। इसकी मदद से शटर के ताले काटे गए और अग्निशमन कर्मियों ने अंदर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया।



भूतल पर फॉल्स सीलिंग, फर्नीचर, घड़ियां और सोने-चांदी का स्ट्रांग रूम था। आग की चपेट में आने से फर्नीचर और फॉल्स सीलिंग जल गए। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लेने से स्ट्रांग रूम तक आग नहीं पहुंच सकी।