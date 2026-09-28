यूपी: नेशनल हाईवे पर तीन ट्रकों की भीषण भिड़ंत, तीन घायल; केबिन में फंसे चालक को रेस्क्यू कर निकाला

मिर्जामुराद क्षेत्र के खजूरी चौकी के पास वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर सोमवार तड़के तीन भारी वाहनों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा भारत पेट्रोलियम पंप के पास हुआ। दुर्घटना में ट्रेलर चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस टीम ने घायलों को अस्पताल भेजा। करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रहा एक ट्रक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए मुड़ रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गया। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रहा भारी ट्रेलर भी दूसरे ट्रक में जा घुसा। तीनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।