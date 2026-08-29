Varanasi News: रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, बनारस में 300 करोड़ का व्यापार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के प्रमुख बाजारों लंका, गोदौलिया, मैदागिन, सिगरा और रथयात्रा समेत विभिन्न बाजारों में देर शाम तक खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। काशी के लोगों ने बहनों को गिफ्ट देने के लिए पायल, अंगूठी, कान की बाली समेत अन्य गहनों की खूब खरीदारी की। इसके अलावा सोने और चांदी की राखियों की भी खूब बिक्री हुई। वाराणसी सराफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सराफ के मुताबिक, इस बार सराफा बाजार में गहनों का तकरीबन 70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।भाइयों ने बहनों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोबाइल, आईफोन और अन्य गैजेट्स भी गिफ्ट में दिए। वाराणसी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यूआर सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर जिले में कुल 300 गाड़ियां बिकीं। ऑटोमोबाइल और गैजेट्स सेक्टर में 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है। भाई-बहन के त्योहार पर बनारसी साड़ियों और अन्य कपड़ों की भी खूब बिक्री हुई। महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल के मुताबिक, कपड़ों का 60 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।रक्षाबंधन पर देर रात तक मिठाइयों की खरीदारी होती रही। बहनों ने भाइयों के लिए उनकी पसंदीदा मिठाइयों की खरीदारी की। चीनी की कीमतें बढ़ने से इस बार मिठाइयां 15 प्रतिशत तक महंगी बिकीं। बाजार में कई मिठाई विक्रेताओं ने कॉम्बो पैक भी रखे थे। इनमें मिठाई के साथ ही राखी, रोली और अक्षत भी शामिल थे। मिठाई विक्रेता शुभम यादव ने बताया कि इस बार तकरीबन 75 करोड़ रुपये का मिठाइयों का कारोबार हुआ है। राजादरवाजा के थोक कारोबारी अमित निगम के मुताबिक, विभिन्न डिजाइन की राखियों का 40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।आकर्षक दिखने के लिए महिलाओं ने खर्च किए 15 करोड़रक्षाबंधन के अवसर पर ब्यूटी सैलून, मेकअप और कॉस्मेटिक सामानों की खूब बिक्री हुई। त्योहार पर आकर्षक दिखने की चाह में महिलाओं और युवतियों की भारी भीड़ ब्यूटी सैलूनों और पार्लरों में उमड़ पड़ी, जहां फेशियल, हेयर स्पा, स्किन ट्रीटमेंट और मेहंदी लगवाने के लिए कई दिन पहले से एडवांस बुकिंग चल रही थी। ब्यूटी सैलूनों ने महिलाओं के लिए 5,000 से 15,000 रुपये तक के पैकेज तैयार कर रखे थे। इसके साथ ही कॉस्मेटिक और मेकअप उत्पादों की बिक्री में भी रिकॉर्ड उछाल आया। वाटरप्रूफ मेकअप, लिपस्टिक, आईलाइनर और स्किनकेयर हैम्पर्स की मांग सबसे अधिक रही। ब्यूटी एकेडमी संचालक आभा साहू ने बताया कि इस सेक्टर में करीब 15 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।आंकड़ों पर एक नजरसेक्टर / श्रेणी - अनुमानित कारोबारमिठाई - 75 करोड़सराफा बाजार (आभूषण) - 70 करोड़कपड़ा एवं बनारसी साड़ी - 60 करोड़राखियां (विभिन्न डिजाइन) - 40 करोड़ऑटोमोबाइल एवं गैजेट्स - 10 करोड़कॉस्मेटिक एवं मेकअप के सामान - 15 करोड़अन्य - 30 करोड़कुल कारोबार - 300 करोड़