यूपी: दोस्त को गोली मारकर खुद को बचाने की साजिश, दर्ज कराया झूठा मामला; रिवाल्वर-कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

विवेचना और पूछताछ में सामने आया कि हिमांशु की अपने दोस्त आदर्श गुप्ता से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी दौरान आवेश में आकर उसने अपनी रिवाल्वर से गोली चला दी। आदर्श के घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी।



पुलिस ने रविवार सुबह करीब 7:05 बजे लालपुर चौकी क्षेत्र से हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से .32 बोर की एक रिवाल्वर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ। थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी मूल रूप से आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के नवरसिया लालगंज का निवासी है। वर्तमान में मढ़वा लमही में रहता है। उसके खिलाफ लालपुर पांडेयपुर और शिवपुर थानों में पहले से भी दो प्राथमिकी दर्ज हैं।