Varanasi News: गणेश पीठ की स्थापना के साथ महालक्ष्मी महायज्ञ शुरू

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शरद पूर्णिमा पर वेद पारायण केंद्रम न्यास की ओर से दो दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ शनिवार को रवींद्रपुरी एक्सटेंशन में गणेश पीठ की स्थापना के साथ शुरू हुआ। आचार्य अशोक द्विवेदी के आचार्यत्व में वैदिक अनुष्ठान आरंभ हुए। न्यास के 44वें साल होने वाले इस आयोजन में रविवार को महायज्ञ के मुख्य अनुष्ठान होंगे। इसमें श्री यंत्र की स्थापना, पूजन, श्रीमंत्र जप, सहस्रार्चन और हवन होगा। 21 वैदिक विद्वान अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। अनुष्ठान सुबह नौ बजे शुरू होगा और मध्यरात्रि तक चलेगा। आचार्य पं. अशोक द्विवेदी ने बताया कि महायज्ञ के साथ शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। आर्या देशपांडे भरतनाट्यम में गणपति वंदना और शिव पंचाक्षर स्तोत्र प्रस्तुत करेंगी। मधुमिता भट्टाचार्य और रतन त्रिपाठी भक्ति संगीत पेश करेंगे। वहीं, विशालाक्षी त्रिपाठी और ब्राह्मी त्रिपाठी कथक की प्रस्तुति देंगी।