वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर: मैजिक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, वाहन छोड़कर भागा चालक

वाराणसी जिले के चौबेपुर क्षेत्र के खुटहना गांव के पास सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित मैजिक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मैजिक छोड़कर भाग गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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