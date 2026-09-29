वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर: मैजिक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, वाहन छोड़कर भागा चालक
वाराणसी में सोमवार की रात में तेज रफ्तार ने एक मजदूर की जान ले ली। घटना उस समय हुई जब मजदूर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार मैजिक ने टक्कर मार दी।
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वाराणसी जिले के चौबेपुर क्षेत्र के खुटहना गांव के पास सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित मैजिक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मैजिक छोड़कर भाग गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
क्या है पूरा मामला
परिजनों के अनुसार, लटौनी गांव निवासी राममूरत राजभर (60 वर्ष) डुबकियां से मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे थे। खुटहना गांव के समीप पीछे से तेज रफ्तार मैजिक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि राममूरत गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को एंबुलेंस से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।