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Varanasi News: गोतिपुआ नृत्य से भगवान जगन्नाथ की आराधना की

Sun, 25 Oct 2026 02:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:43 AM IST
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Lord Jagannath was worshipped through Gotipua dance
स्पिक मैके की ओर से शनिवार को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में ओडिशा के प्रसिद्ध गोतिपुआ नृत्य की प्रस्तुति हुई। पद्मश्री मंगुनीदास की टीम लीडर बटकृष्ण दास ने विद्यार्थियों को इस नृत्य शैली से रूबरू कराया। बाल कलाकारों में सौम्या रंजन दास, अभिमन्यु नायक, लबा मरांडी, गणेश मलिक, आमिर मलिक, राहुल डे और कुशना जेना ने अपनी ऊर्जा और एकाग्रता के साथ भगवान जगन्नाथ के प्रसंगों को कुशल कलात्मक अभिव्यक्ति और जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया। भगवान जगन्नाथ को समर्पित प्रसिद्ध उड़िया भजन अहे नील शैल... के बोल पर बाल नर्तकों ने दशावतार और महाभारत के द्रौपदी चीरहरण के प्रसंगों को दर्शाया। उनकी मासूमियत और जीवंत ऊर्जा ने विद्यार्थियों के मन में एक दैवी और मनमोहक प्रभाव पैदा किया। पखावज पर बटकृष्ण दास, बेहेरा ने गायन और बांसुरी पर कविराज प्रधान व मंजीरे पर नीलकंठ नायक ने संगत की। कलाकारों का स्वागत और सम्मान स्कूल की निदेशिका वंदना सिंह ने किया। संचालन जितेंद्र पांडेय और धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने किया। इस अवसर पर स्पिक मैके के संरक्षक उमेश सेठ, विभा सिंह, गुरुमीत कौर, आयुषी सिंह, तान्या सिंह, प्रमोद विश्वकर्मा, अमित गुप्ता आदि रहे।
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